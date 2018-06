Veel interesse voor doorstart Visser Mankracht

Driedui­zend badeendjes Apeldoorns Kanaal in voor het goede doel

11:17 Na eerdere edities in 2007 en 2012 wordt zondag 24 juni weer een Badeendenrace in het Apeldoorns Kanaal gehouden. Dat gebeurt voor de finales van het Drakenbootfestival gevaren worden. Ronald Visser is namens de Rotaryclub Apeldoorn ’t Loo een van de organisatoren.