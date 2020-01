Veel leegstand in de binnenstad van Apeldoorn en dit is waarom

Boven op die tendens wordt de Oranjerie ook nog getroffen door het faillissement van Didi. Daardoor valt op een prominente plek een nieuw gat en winkelketens staan niet in de rij om plekken te vullen. ,,Gebeurt er al wat in de markt, dan is dat overwegend relocatie van bestaande winkels. Zo gaan de Ziengs-vestigingen aan de Brinklaan en de noordelijke Hoofdstraat samen in de voormalige Blokker aan de Hoofdstraat; per saldo komt er dus een gat bij in Apeldoorn. Zoals inmiddels ook het pand van Flying Tiger te huur staat, op de hoek van het Raadhuisplein.’’