Veel meer gezinnen met geldprobleem in Apeldoorn vragen om steun voor kind

3600 telefoon­tjes per dag: Dit gebeurt in de meldkamer in Apeldoorn wanneer jij 112 belt

6:00 ,,112, wilt u politie, ambulance of brandweer spreken?’’ Elke dag komen bij de regionale meldkamer en het servicecentrum Oost-Nederland 3600 (nood)telefoontjes binnen. Drie maanden geleden belde óók Anna Marie (57) uit Ermelo. Uren later bleek ze om het leven gebracht. Naar aanleiding van dit heftige incident, kreeg De Stentor een uniek inkijkje in de Apeldoornse meldkamer.