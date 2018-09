Veel meer kinderen niet opgehaald door PlusOV dan gedacht

PlusOV heeft geen idee hoe het kan dat er bij de Stentor veel meer klachten binnen komen over kinderen die niet zijn opgehaald, dan bij de vervoerscentrale zelf. In een week tijd meldden zestien ouders dat hun kind een of meerdere keren niet is opgehaald. Bij PlusOV waren dat er in drie weken tijd vijf. ,,Misschien namen mensen wel contact op met de Stentor en niet met ons", gist PlusOV-directeur Jan Akerboom naar een verklaring. ,,Maar men weet ons wel te vinden, hoor. De vraag is alleen wel: hoe definiëren we een klacht." Volgens Akerboom komen er naast klachten ook meldingen binnen over 'afwijkingen van het normale patroon'. ,,Die lossen we dan gelijk op, als dat lukt."

Bij de de Stentor kwamen de afgelopen week vele tientallen mailtjes binnen in reactie op de oproep aan lezers om hun ervaringen te delen, of die nu positief of negatief waren.

Te laat, te vroeg

Naast zestien meldingen over het helemaal niet ophalen van kinderen, gaan de meeste mails over kinderen die veel te laat worden opgehaald (op school of thuis), of juist veel te vroeg. Ook zijn meerdere kinderen afgezet op een verkeerde school of op een verkeerd thuisadres. Daarnaast ervaren veel mensen dat bellen zinloos is, ook als ze wel iemand hebben gesproken. De lange wachttijd (tot wel een uur) is veel ouders ook een doorn in het oog. Deels is dat te verklaren door een telefonische storing, stelt Akerboom. Die is nu opgelost.

Akerboom kan niet zeggen of hij zich herkent in het beeld dat er meer misgaat dan uit de cijfers van PlusOV blijkt. ,,Ik zou het liefst zien dat het bij geen enkel kind misgaat maar we focussen ons nu wel heel erg op dat wat niet goed gaat. Maar we halen en brengen 1400 kinderen per dag naar school, en er gaat ook heel veel goed. We zijn nu bezig om de laatste routeproblemen op te lossen."

Complexer

Volgens Akerboom is het feit dat PlusOV meer problemen heeft bij het leerlingenvervoer dan de vervoerders vóór PlusOV dat hadden, goed te verklaren. ,,Dat is een landelijke trend, het leerlingenvervoer wordt steeds complexer. Routes zijn steeds meer maatwerk en we hebben ook geen legertje reservechauffeurs meer, zoals vroeger wel het geval was."