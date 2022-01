Veel meer privacy voor bewoners met psychische klachten in nieuw complex Apeldoorn

Riwis Zorg & Welzijn gaat op de locatie aan de Tannhäuserstraat in de wijk Zevenhuizen een nieuw wooncomplex ontwikkelen met veertig zorgappartementen. Er wonen in het huidige complex 25 cliënten, in de nieuwbouw komen er 14 nieuwe bewoners vanuit de Riwis-locatie Avondzon bij. Woensdagavond zijn omwonenden via een digitale bijeenkomst over de plannen ingelicht.