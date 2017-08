Veel minder aangiftes fietsdiefstal in Apeldoorn

In Apeldoorn waren er in de eerste zes maanden 16,4 aangiftes van fietsdiefstal op elke 10.000 inwoners. Dat staat gelijk aan ruim 260 aangiftes. In dezelfde periode in 2016 waren dat er nog ruim 390 (24,4 aangiftes per 10.000 inwoners).

Slechts in vier van de twintig grootste gemeenten steeg het aantal aangiftes in deze categorie. In heel Nederland daalt het aantal officiële meldingen van fietsdiefstal al sinds 2014.