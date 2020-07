Veel rook en schade door brandende airfryer in Apeldoorn

Haalt hij het, of niet? Dominee Adriaan (41) uit Beekbergen peddelt in één week 520 kilometer de Rijn af

16:00 Het is, op de kop af, 530 kilometer. Een afstand die Adriaan Theunisse (41) in acht dagen per kano af wil leggen. De dominee van de PKN-kerk in Beekbergen laat zich sponsoren om zo geld inzamelen voor kinderen in Zuid-Afrika. ,,De coronacrisis heeft veel impact op hun leven. Hulp is keihard nodig.’’