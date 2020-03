Veel scholen in Apeldoorn leeg, of met slechts een paar leerlingen

Telefoon Gelre ziekenhui­zen in Zutphen en Apeldoorn overbelast

11:21 Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen vraagt mensen alleen nog te bellen in geval van spoed. De telefoonlijnen zijn overbelast. Ook op andere manieren beperkt Gelre de belasting: patiënten mogen met ingang van vandaag nog maar één bezoeker of begeleider bij zich hebben.