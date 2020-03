Veel steunbetuigingen in Apeldoorn voor bewoners die vrezen voor einde ontmoetingsplek Mandala

Inmiddels ruim 900 handtekeningen zijn er al digitaal verzameld via petities.com . En in het appartementencomplex Mandala zelf, zijn er zeker driehonderd op papier gezet. De bewoners van de appartementen, maar ook familieleden, zorgverleners en overige bezoekers, protesteren massaal tegen de aangekondigde sluiting van Ontmoetingsplek Mandala in Apeldoorn.

Of de handtekeningen zoden aan de dijk zetten, blijft vooralsnog ongewis. Van de gemeente Apeldoorn, die onlangs bekend maakte aan het eind van het jaar de subsidie voor de ontmoetingsplek te schrappen, hoeven de bewoners niets te verwachten, zo laat Pleun de Heer weten. De Heer is voorzitter van de activiteitencommissie en had onlangs met een delegatie van Mandala een onderhoud met verantwoordelijk wethouder Nathan Stukker. ,,De wethouder kon ons niet verder helpen. Ons werd duidelijk dat de ontmoetingsplek écht wordt verplaatst naar wijkcentrum Orca en dat de subsidie voor Mandala stopt. Wel wordt er met woningcorporatie Goede Woning, de eigenaar van ons complex, nog gekeken naar de mogelijkheden voor de huidige ruimte van de ontmoetingsplek. De bal ligt dus eigenlijk bij De Goede Woning. We hopen hierover snel met de corporatie om tafel te kunnen gaan zitten”.

Sociaal ilosement

Volgens De Heer zal de praktijk uitwijzen dat bij sluiting van de ontmoetingsplek weinig bewoners van de appartementen, die nu nog in hun eigen complex terecht kunnen, de gang naar het nabij gelegen Orca zullen maken. Het gros van de mensen hier is boven de tachtig jaar en slecht ter been. We vrezen dat ze in een sociaal isolement belanden".

Onderzoek is gaande

Woordvoerder Vanessa van Herrewaarden van De Goede Woning weet dat de sluiting van de Ontmoetingsplek voor veel onrust zorgt onder de bewoners. ,,Dat vinden we uiteraard heel vervelend. We zijn nog volop aan het bekijken wat we met de ruimte kunnen gaan doen, met oog voor onze bewoners. We zijn en blijven hierover in gesprek met een vertegenwoordiging van de bewoners in Mandala".

Alles concentreren in Orca