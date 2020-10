Veel te veel mensen in restaurant! Silk per direct gesloten in Apeldoorn

Ophef over GroenLinks-gedeputeer­de in promotie­film­pje van energiebe­drijf Vattenfall

6 oktober Verschillende tegenstanders van biomassacentrales hebben de afgelopen week bij de gemeente Arnhem én de provincie Gelderland geklaagd over de verschijning van gedeputeerde Jan van der Meer in een filmpje van energiebedrijf Vattenfall (voorheen NUON). De provincie is zich van geen kwaad bewust.