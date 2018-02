Veel toppers op WK baanwielrennen Apeldoorn

De kampioenschappen zijn van 28 februari tot en met 4 maart in Omnisport. De internationale wielerbond UCI heeft bekendgemaakt welke renners er hun rondes gaan draaien. Op de deelnemerslijst staan sporters die succesvol waren op de laatste Olympische Spelen, of bij het vorige wereldkampioenschap op de baan (in Hong Kong).

Het traditioneel sterke Groot-Brittannië brengt onder anderen Jason Kenny en Callum Skinner aan de start; de respectievelijke winnaars van goud en zilver bij het olympische sprinttoernooi in Rio de Janeiro. De winnaar van het brons, de Rus Denis Dmitriev, komt eveneens naar Apeldoorn.

Kenny won op de Spelen overigens ook de keirin. De Nederlandse topper op dat onderdeel Matthijs Büchli rijdt ook in Omnisport.

Bij de vrouwen zijn de olympisch kampioenen Kristina Vogel (Duitsland, sprint), Elis Ligtlee (Nederland, keirin) en Laura Kenny-Trott (Groot-Brittannië, omnium) van de partij. Overigens zal regionale held Ligtlee in Apeldoorn alleen uitkomen op de 500 meter tijdrit, een niet-olympisch onderdeel.