Veel verdriet na ‘politiek drama’ in Apeldoorn: ‘Het is heel ernstig’

Burgemeester Ton Heerts en de wethouders Jeroen Joon, Wim Willems, Nathan Stukker en Detlev Cziesso zijn van plan om Van Vierssens taken voor the time being te verdelen. In een verklaring geeft het vijftal aan gemengde gevoelens te hebben bij het vertrek van hun collega, die nog niet eens zolang in hun midden was. Hij volgde eind 2019 partijgenoot Mark Sandmann op. Die vertrok omdat hij kon niet leven met een besluit van de gemeenteraad om de herinrichting van het Marktplein in de ijskast te zetten.