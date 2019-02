Veel verhuizers vanuit Randstad naar Veluwe - maar andersom ook

Apeldoorn is in trek als nieuwe woonplaats voor mensen uit de Randstad. Maar tegenover die aanwas staat een bijna evengrote groep Apeldoorners die juist de omgekeerde route aflegt.

Dat blijkt uit een overzicht dat de provincie Gelderland maakte van verhuisbewegingen.

Verschillende gemeenten in Gelderland kennen een flinke toeloop van huishoudens die de Randstad verlaten. Apeldoorn en Ede zijn twee gemeenten die al langere tijd als ‘overloop’-steden genoemd worden. In Amsterdam is Apeldoorn na Groningen de meestgezochte plaats op woningsite Funda. Uit het overzicht van de provincie blijkt nu dat het ook vaak tot een daadwerkelijke verhuizing komt.

Beperkt

De meest recente cijfers betreffen 2017. Toen kwamen 1114 mensen vanuit de Randstad in Apeldoorn wonen. Toch is de netto groei beperkt. Want 1044 mensen trokken dat jaar de andere kant op: zij verhuisden vanuit Apeldoorn juist naar een stek in Nederlands meest stedelijke gebied.

Positiever

Per saldo is er dus een vestigingsoverschot vanuit de Randstad van 70 mensen. Toch is dat positiever dan het klinkt, want de trek vanuit Apeldoorn naar westelijk Nederland was jarenlang al een gegeven. Een paar jaar geleden was het saldo daarom nog negatief: er gingen bijvoorbeeld in 2012 187 mensen meer van hier naar de Randstad, dan andersom. Sinds 2015 is er een overschot.

