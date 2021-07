Veel verkeershinder in Apeldoorn door botsing van auto’s op N345

video Ellenlange wachtlijs­ten, patiënten in paniek: dit is hoe de ggz vastliep én hoe we het probleem oplossen

18 juli Het is nummertjes trekken in de geestelijke gezondheidszorg. Op dit moment staan er ruim 75.000 mensen op een wachtlijst. Ruim een derde daarvan moet te lang wachten op hulp. Velen van hen kampen met zware mentale problemen. Sinds jaar en dag roept de sector dat er iets moet veranderen, maar vooralsnog leiden geen van de genomen stappen tot het afnemen van de wachtlijsten. Meer geld is niet de oplossing, maar wat dan wel?