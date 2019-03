Veel vraagtekens in Gelderland rond grote onbekende Forum voor Democratie: ‘Het wordt lastig onderhandelen

Video Verkie­zings­dag in Apeldoorn met horten en stoten

20 maart Een stembureau waarvan de voordeur niet open kon, ongeldige stembiljetten in het stembureau van de Gereformeerde Kerk in de Parken en teleurstelling over de reactie van Thierry Baudet na de aanslag in Utrecht. Dit was verkiezingsdag in de gemeente Apeldoorn.