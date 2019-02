Veelal illegale bewoning op Apeldoornse vakantieparken, criminaliteit lijkt mee te vallen

AV’34-atlete Jip Vastenburg en baanwiel­ren­ner Jeffrey Hoogland zijn Apeldoorn­se sporters van het jaar

13 februari Baanwielrenner Jeffrey Hoogland is het inmiddels wel gewend, een prijs winnen op Apeldoornse bodem. Maar vanavond hoefde de man die vorig jaar twee gouden plakken won tijdens de WK in Omnisport, daarvoor niet op zijn fiets te stappen. In het tijdelijke stadhuis werd hij - net als vorig jaar - gekroond tot Apeldoornse Sportman van het jaar 2018.