Veelbesproken jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep dicht na fouten en financiële problemen

De veelbesproken jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep -inclusief locatie Deelen- gaat dicht. Dat maakt overkoepelende zorginstelling Pluryn, die meerdere grote vestigingen heeft in de Stedendriehoek, vandaag bekend. ‘Pluryn is zich er zeer van bewust dat dit ingrijpend nieuws is voor jongeren, hun familie/verwanten, onze medewerkers en iedereen die betrokken is bij de jeugdzorg op deze locatie', laat de instelling weten.

Zowel Pluryn als de Hoenderloo Groep kwam de afgelopen jaren meerdere malen negatief in het nieuws. Zo zit de zorginstelling diep in de rode cijfers en oordeelde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat De Hoenderloo Groep over de schreef is gegaan met bepaalde maatregelen tegen aan haar toevertrouwde jongeren met gezagsproblemen. Kwetsbare kinderen moesten van hun begeleiders bijvoorbeeld urenlang in een stresshouding in totale stilte aan tafel zitten.

Waar gaan de jongeren heen?

In de Apeldoornse instelling verblijven jongeren tot 18 jaar met complexe problemen. Zij stromen het komende jaar door naar passende opvang thuis, in hun regio, of naar voorzieningen als gezinswonen. Een andere optie is dat zij naar specialistische behandelcentra van Pluryn gaan of naar een andere zorgaanbieder. ‘Pluryn gaat met elke jongere en familie individueel in gesprek om te zoeken naar een maatwerkoplossing.’ De medewerkers kunnen waarschijnlijk op een andere locatie van Pluryn aan de slag.

Redenen voor sluiting

Er zijn drie redenen waarom Pluryn tot het besluit is gekomen om de locatie Hoenderloo/Deelen te sluiten. De eerste is de kwaliteit van de zorg. Zo tikte de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de jeugdinstelling op de vingers na de ‘stilzitmaatregel'. ‘De afgelopen jaren is onder meer uit intern onderzoek gebleken dat de kwaliteit van zorg op de locatie Hoenderloo/Deelen verbeterd moet worden. Een van de oorzaken was het ontbreken van stabiele teams waarop gebouwd kan worden. Daarbij maakt de inspectie zich zorgen over het repressief klimaat op een aantal groepen. Pluryn heeft die signalen serieus genomen en veel verbetermaatregelen genomen.’ Dat was echter niet voldoende.

4 miljoen euro

Een tweede reden is het financiële aspect. Alleen al de locatie Hoenderloo/Deelen lijdt dit jaar naar verwachting een verlies van meer dan vier miljoen euro. De financiële vooruitzichten zijn blijvend slecht. Als derde punt noemt Pluryn de ‘maatschappelijke opgave'. Pluryn krijgt veel jongeren waarvoor in de regio nog geen geschikte zorg is. Het zou gaan om relatief veel ‘verharde jongeren met een complexe zorgvraag'. Pluryn zegt te weinig geld te krijgen om deze jongeren op de juiste manier te kunnen helpen. De zorginstelling wil daarom de specialistische jeugdzorg op een aantal locaties gaan concentreren. Hoenderloo/Deelen hoort daar niet bij.

De sluiting van de Hoenderloo groep heeft geen gevolgen voor de overige locaties van Pluryn.