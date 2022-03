Veelbesproken voetballer (25) uit Ermelo reageert voor het eerst na bedreigingen: ‘Heb gevolgen van mijn keuze onderschat’

POLL Dreigt vrijdagmid­dag­bor­rel te verdwijnen? ‘Hoop dat de rechter zich erover uitspreekt’

Het is de plek waar aan het einde van de week lief en leed wordt besproken: de vrijdagmiddagborrel. Dreigt het informele samenzijn met collega’s te verdwijnen, nu ondernemers in Apeldoorn te horen krijgen dat het bij wet verboden is? ,,Ik hoop dat de rechter zich erover uitspreekt.”

18 maart