Veelpleger verdwijnt twee jaar in inrichting

Ramkraak bij juwelier op Mercatorplein Apeldoorn mislukt

13:38 Dieven probeerden afgelopen nacht in te breken bij Maaskant Juwelier aan het Mercatorplein in Apeldoorn. Dat is ze niet gelukt. De winkel was te goed beveiligd. Bij hun inbraakpoging maakten ze gebruik van een gestolen auto. De politie trof het voertuig vanmorgen vroeg aan tegen de gevel van de winkel. Van de daders ontbreekt ieder spoor.