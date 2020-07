Veertien jaar werk voor niets: streep door Tuinen van Zuidbroek in Apeldoorn

Video File op de skatebaan in Apeldoorn, jonge kinderen op steps zorgen voor gevaarlij­ke situaties

14:00 Op zijn rechterknie zit een flinke korst. Lenno is een paar weken geleden op de skatebaan bij Omnisport met zijn BMX-fiets gevallen. ,,Ongelukken horen erbij’’, lacht de 14-jarige Apeldoorner. ,,Maar in dit geval was het totaal onnodig. Een jongetje van een jaar of 6 is met zijn step zo tegen me op geknald, hij keek helemaal niet uit.’’