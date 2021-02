Veertig dagen zonder alcohol en social media, deze Apeldoornse podcast sleept je er doorheen

AUDIOVeertig dagen lang geen alcohol of social media. Een groep Apeldoornse jongeren gaat die uitdaging aan in aanloop naar Pasen. Ze delen hun ervaringen in een nieuwe podcastserie over de Veertigdagentijd, een christelijke traditie waarin vasten centraal staat. ,,De toon is luchtig; we gaan het zo min mogelijk over corona hebben.’’