Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland stelt Diemer Kransen (52) als interim- directeur aan

Kransen: ,,Ik ben door John Berends vanuit het bestuur van de VNOG gevraagd voor deze functie, een kans die ik niet aan me voorbij kon laten gaan.’’ Volgens de commandant uit Amsterdam ligt er een mooie uitdaging voor hem bij de veiligheidsregio van de 22 Gelderse gemeenten. ,,Er is een financieel probleem, dat moet worden opgelost. Daarnaast is er ook gedoe rond de regionalisering, is er ontevredenheid vanuit de kazernes over hoe de dingen gaan. Ik moet dat vertrouwen vanuit de brandweermensen op de posten en het bestuur herstellen. Dat betekent vooral heel tastbaar en zichtbaar zijn.’’

Vertrek directeur

De Apeldoornse burgemeester John Berends, eindverantwoordelijke van de VNOG, is duidelijk over het vertrek van Schoenmaker. ,,Dat deed pijn, van twee kanten. Hij heeft ontzettend goed werk verzet in de voorbereiding van het samenvoegen van de gemeenten tot één veiligheidsregio. Dat is in januari 2017 gebeurd, we zijn nu bijna 2 jaar op weg. Rond de zomervakantie zijn we tot de conclusie gekomen dat we een ander type manager nodig hebben, met andere skills, voor de fase waarin we als organisatie nu zitten. En dan moet je elkaar ook recht in de ogen durven kijken.’’