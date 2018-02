Veiligheidsregio zet beleid weghalen waadpakken ondanks discussie door

Ondanks de onvrede die er is ontstaan onder brandweermensen in Apeldoorn en Vaassen, gaat de veiligheidsregio door met het weghalen van de zogenoemde 'waadpakken' van de brandweerwagens. ,,We gaan door met het ingezette beleid, en zullen in de komende maanden alle waadpakken die gebruikt worden bij grijpreddingen van de brandweerwagens halen'', zegt Bert Huisman, woordvoerder bij de veiligheidsregio.

Via Facebook lieten de korpsen in Vaassen en Apeldoorn afgelopen week weten niet blij te zijn met het besluit van de veiligheidsregio. De waadpakken worden gebruikt bij grijpreddingen, waarbij een brandweerman tot anderhalf meter diep en vijftien meter uit de kant, het water in loopt om een slachtoffer te redden. Daarbij is een waadpak waterdicht en beschermt het pak tegen kou en scherpe voorwerpen in het water. Voortaan zullen de brandweermensen in hun gewone brandweerpak of zonder pak aan het water in moeten.

Eenheid

,,We zijn binnen de veiligheidsregio bezig om alles zoveel mogelijk te standaardiseren, zodat alle korpsen met dezelfde uitrusting uitrukken. Dat maakt het ook makkelijker tijdens de opleiding, want voor elke andere uitrusting moet iemand getraind zijn'', legt Huisman de noodzaak uit. ,,We begrijpen dat niet iedereen blij is met deze keuze, binnen een grote organisatie kun je nooit een beslissing nemen waar iedereen het mee eens is. Maar we willen naar meer eenheid binnen de korpsen en dit is daarin een van die omslagpunten.''