Velden en bermen vol wilde bloemen in Apeldoorn niet door moeder natuur maar puur handwerk

Honderden fleurige bloemen wuiven zachtjes in de wind, een bij strijkt neer op één van de felgekleurde bladeren. Het bloemenveld aan de Korrelhoed in Zuidbroek is één van de vele velden en bermen die op dit moment vol wilde bloemen staat in Apeldoorn. En dat is niet het werk van moeder natuur, maar van Tim van Alen, die samen met drie medewerkers van de gemeente elk jaar met de hand zo'n zestig kilo aan bloemenzaad oogst en zaait.