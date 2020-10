Veldhuis & Kemper brengen met ‘Zonder meer’ lachtherapie naar het theater

Ze hadden krap drie try-outs van hun nieuwe voorstelling Houd dat vast gespeeld toen corona kwam. ,,Alles stond op zijn kop”, vertelt Remco Veldhuis. ,,Wat gaan we doen?, zeiden we tegen elkaar en het team. Dit programma doorontwikkelen of stoppen? De ontwikkelingskosten - decor, regisseur, lichtplan - gaan we voorlopig niet terugverdienen in theaters met zo weinig publiek.”