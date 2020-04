‘Veluwe en Oostvaardersplassen geschikt voor hoogste windmolens ter wereld’

Update Man valt jonge meisjes lastig in Apeldoorn en Zwolle: ‘Wees alert, maar begin geen klopjacht’

17 april Ouders in Zwolle en Apeldoorn maken zich zorgen om een man die zich hinderlijk gedraagt tegen jonge meisjes. De man rijdt in een auto en is op meerdere plekken gesignaleerd. De politie krijgt sinds begin april meldingen over de man.