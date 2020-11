Veluwe heeft dit jaar ook in herfst te maken met droogte: ‘Extremen volgen elkaar op’

Video Beeld van naakte vrouw na jaar afwezig­heid terug in Apeldoorn en dit is de nieuwe plek

24 november Ze is terug in Apeldoorn. Het beeld van de naakte vrouw dat sinds 1995 aan de Stationsstraat stond is vanmorgen geplaatst in de Grifthof. Het bronzen kunstwerk van Maïté Duval (1944-2019) belandde door een misverstand in Emmen, maar is nu weer te bewonderen in de binnenstad.