Veluwe heeft primeur: pannenkoeken eten in een rijdende stoomtrein

Iedere vrijdag in augustus tuffen de stoomtreinmachinisten er vanaf station Beekbergen mee naar Apeldoorn en Eerbeek. Terwijl ze de Veluwe aan zich voorbij zien trekken, kunnen ze genieten van deze oer-Hollandse lekkernij. Vier vragen aan VSM-woordvoerder Michel van den Wollenberg over dit nieuwe fenomeen.

Al een aantal jaar bieden jullie op zondag lunches aan. Vanwaar deze nieuwe service?

,,We willen de mensen in het hoogseizoen graag wat extra’s bieden. Met deze pannenkoekenrit zijn we uniek in Nederland.”

Je ziet tegenwoordig ook steeds meer unieke soorten pannenkoeken. Zoals de frikandelspeciaal-pannenkoek. Kunnen we bij jullie ook nog iets bijzonders verwachten?

,,Haha, nee. Je kunt kiezen uit spek, kaas en naturel. We moeten het wel een beetje beperkt houden, want de pannenkoeken worden vers in de trein gebakken.”

Hoe krijgen jullie dat voor mekaar?

,,In de restauratiewagen die we inzetten, zit een grote keuken. Dat treinstel hadden we al. Het komt uit 1927 en werd vroeger gebruikt voor reizen door Europa. Normaal gebruiken wij deze restauratiewagen voor grote gezelschappen. Nu kan iedereen mee.”

Moet je per se reserveren of kan een plotseling opkomende honger ook gestild worden?

,,Reserveren is wel gewenst. Want de animo is best groot. In het voorseizoen hebben we ook al een keer proefgedraaid. Toen hadden we veel campingbezoekers aan boord. Dat liep heel goed.”