Veluwe is de uitzondering: in de nacht ‘slechts’ 120 per uur, géén 130

kaartWeggebruikers mogen binnenkort ’s nachts maximaal 120 kilometer per uur op de snelwegen op de Veluwe. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe ze dat duidelijk moet maken. Overdag zal de maximumsnelheid op de A50 (Zwolle-Apeldoorn), de A28 (Zwolle-Amersfoort) en de A1 (Apeldoorn-Amersfoort) 100 kilometer per uur zijn.

De snelheidsverlaging overdag op alle snelwegen in Nederland is een maatregel van de regering vanwege de stikstofperikelen in Nederland. In het hele land mag je straks overdag (tussen 06.00 en 19.00 uur) op alle snelwegen niet harder rijden dan 100 kilometer per uur. ’s Avonds en ’s nachts (tussen 19.00 en 06.00 uur) mag je dan weer 130 rijden.

Maar de Veluwse snelwegen vormen een uitzondering. Sinds 1 oktober is 120 de norm. Die beslissing is toen genomen omdat de drie wegen een beschermd natuurgebied doorkruisen. En dat wordt dus géén 130 in de nacht, zoals in grote delen van de rest van het land, laat woordvoerder Jasper Konijnenbelt van Rijkswaterstaat Oost-Nederland weten. Waar op de Veluwe nu 120 de limiet is, zal dat straks ook zijn in de avond en nacht.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe maximumsnelheden in ons land een feit worden. Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen wil voor 1 december spijkers met koppen slaan, maar Rijkswaterstaat staat voor een monsterklus om weggebruikers duidelijk te maken hoe snel je waar en wanneer mag rijden op snelwegen.

Dat de Veluwe een uitzondering in Nederland is - ’s nachts geen 130 maar 120 - maakt het er niet makkelijker op. Konijnenbelt: ,,We weten gewoon nog niet hoe we dat gaan doen.’’ Vaste borden, (digitale) matrixborden: het is allemaal mogelijk, weet de woordvoerder.

Dat het hoe dan ook geen makkelijke klus is, weet Rijkswaterstaat Oost-Nederland sinds een paar weken. In de nacht van 30 september op 1 oktober moesten alle borden op het Veluwse deel van de A28 en de A50 worden vervangen vanwege de verandering van 130 naar 120.

Dit kaartje laat zien waar op de Veluwe per 1 oktober de snelheden van 130 naar 120 gingen. Op dezelfde weggedeeltes blijft de maximum snelheid ’s nachts ‘120’, maar is ‘100’ overdag de nieuwe limiet.

Het kaartje maakt ook duidelijk dat de snelweg tussen knooppunt Hattemerbroek (bij Zwolle) en Epe ‘130’ kent. Volgens Konijnenbelt blijft dat ’s nachts zo.

Rijkswaterstaat maakte zelf onderstaande kaart om aan te geven op welke snelwegen 's nachts 130 per uur is toegestaan (de groene lijnen). Hier is duidelijk te zien dat de ‘Veluwse’ snelwegen ontbreken: