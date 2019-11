Veluwe: miljoenen nodig om kwetsbare natuur te redden

Dit staat in de zogeheten Regio Deal, die de samenwerkende partners Veluwe op 1 (regionaal verband van veertig verenigingen en organisaties), de provincie Gelderland en Vitale Vakantieparken in Den Haag hebben ingediend. Deze en andere ‘deals’ dingen mee naar een deel van de 180 miljoen die het kabinet mag verdelen via de zogeheten ‘regio-enveloppe’.