Veluws Bierfest denkt aan grotere hal

Na vier succesvolle edities denkt het Veluws Bierfest aan uitbreiding. Dat zegt mede-organisator Dani Levy. ,,Een grotere hal zou een mooie vervolgstap zijn'', zegt Levy. ,,Maar het is lastig, want té groot betekent dat het ten koste van de gezelligheid kan gaan.''

Afgelopen vrijdag en zaterdag was het feest in een van de oude fabriekshallen op het Zwitsalterrein. Beide avonden trokken meer dan 600 veelal verklede mensen die zich vermaakten met Duitse slagers. ,,Het is fantastisch verlopen'', blikt Levy terug. ,,Nog weer beter dan vorig jaar. Met name het geluid hebben we flink verbeterd. Door de boxen veel hoger op te hangen klonk het in de hal veel beter.''

Schrappen

Op zondag bleef het wel rustig in de hal. Er was een wedstrijd bierfust rollen. Niet alle van de vijftien aangemelde teams kwam opdagen. ,,We kunnen twee dingen doen'', zegt Levy. ,,Of de zondag uit het programma schrappen, of de organisatie uitbreiden met iemand die de focus helemaal op de zondag legt. Nu komt het erbij en merken we dat het voor ons iets teveel wordt. We zijn allemaal erg gespitst op die vrijdag en zaterdag.''

Voor het eerst werd het bier afgelopen weekeinde niet in glas, maar in hardplastic pullen geserveerd. ,,Een lastige keuze'', vindt Levy. ,,Maar we zijn er blij mee hoe het heeft uitgepakt. Er zijn veel minder pullen kapot gegaan. Omdat we er ook statiegeld aan hebben verbonden zijn er ook nauwelijks pullen verdwenen. Voorheen braken er nog wel eens glazen terwijl mensen op de fiets terug naar huis gingen. Dat is een soort overlast waar je niet de veroorzaker van wilt zijn.''

Vervolgstap

Met 650 bezoekers zit het Veluws Bierfest op de huidige locatie aan haar limiet. ,,Een grotere hal zou een mooie vervolgstap zijn'', zegt Levy na twee uitverkochte avonden. ,,Ook omdat we dan alles in één hal huis kunnen vesten. Nu haal je je bier in een ander gedeelte van de hal. Het is leuker wanneer je alles kunt zien en meemaken. Maar de grotere hal op het Zwitsalterrein is weer te groot.''