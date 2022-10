Veluws College Walterbosch in Apeldoorn wint prijs voor beste muziekvideo op filmfestival

Loting voor inschrij­ving op Apeldoorn­se basisscho­len: ‘Maar er is genoeg plek’

Een loting om je kind in te schrijven op een school in de buurt. Op vijf Apeldoornse basisscholen vond dat deze week plaats. Reden: het invoeren van een nieuw plaatsingsbeleid. Volgens projectleider Hetty Lieftink geeft de loting een vertekend beeld. „Er is genoeg plek.”

