Veluws festival gooit het na jubileum over een andere boeg

‘Dirk Blok-rij­tje’ in centrum Apeldoorn krijgt nieuw leven; ontwikke­laar voorziet mooie toekomst

11:30 De geplande bouw van een grote woontoren in het hart van Apeldoorn gaat ook de directe omgeving aantrekkelijker maken. Die verwachting is in elk geval een belangrijke reden voor een vastgoedbedrijf om drie panden op rij te kopen in de naastgelegen Hoofdstraat.