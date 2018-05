Veluwsche Stoomtrein Maatschappij koopt eerste diesellocomotief van NS

Vreugde bij de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij. Het is VSM gelukt een gelijke te kopen van de eerste grote diesellocomotief van NS. In Amerika.

Het gaat om een Whitcomb uit de 2000-serie. Op de kop getikt in de Amerikaanse stad Buffalo. Na een reis van bijna twee maanden via Newark en Zeebrugge, komt de locomotief op donderdag 29 mei aan in Loenen. De trein wordt gerestaureerd in de NS-uitvoering.

US Army

De link met de Nederlandse Spoorwegen is een belangrijke reden dat VSM de locomotief wil hebben. Whitcomb maakte de trein in 1944 en 1945 voor het Amerikaanse leger. De US Army gebruikte de locomotieven in de Tweede Wereldoorlog tijdens de bevrijding van Europa. Na de oorlog gingen de meeste locomotieven terug naar Amerika. Zo'n twintig treinen bleven achter in Nederland.

Olietrein

De Whitcombs waren de eerste grote diesellocomotieven van NS. Ze reden onder meer voor olietreinen vanuit Schoonebeek. Alle NS-Whitcombs zijn in de jaren 60 gesloopt. Maar in Amerika bleef een aantal heel. Aangezien de VSM nog geen locomotief uit de 200-serie in de collectie heeft, werden in 2008 de eerste contacten gelegd. Tien jaar later is het gelukt om de aankoop en het transport rond te krijgen.