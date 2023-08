Veluwse baden worstelen met ‘Hollandse zomer’, maar energieverbruik valt dankzij deze maatregelen mee

Buren stomver­baasd: waarom ging hun ‘rustige buurman’ Ronald (53) uit Apeldoorn in Polen wapens kopen?

Ronald van der W. (53) zit in Polen vast voor de illegale aankoop van wapens, die hij volgens de autoriteiten daar wilde gebruiken voor ‘een aanval’ in Nederland. Wie is deze man, die een onopvallend bestaan leidde in een nieuwbouwwijk in Apeldoorn, maar ook een rechts-extremistisch verleden heeft en contact zou zoeken met pro-Russische groeperingen? ‘Ik kreeg er een beetje buikpijn van.’