Veluwse campings hebben begrip voor verscherpte regels, maar hekelen ‘slechte’ timing

Campings op de Veluwe werden donderdagavond overvallen door het bericht dat ze in ieder geval tot 6 april dicht moeten blijven. Hoewel er begrip is voor het besluit, hekelen ondernemers de gebrekkige manier van communiceren. ,,Waarom is hier tot het laatste moment mee gewacht? We hadden al voor duizenden euro's extra corona-maatregelen getroffen.’’

Dit weekend had de start moeten zijn van het kampeerseizoen. Helaas voor de campingeigenaren op de Veluwe - en hun gasten - gooide de coronacrisis roet in het eten. Donderdagavond maakte de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) bekend dat de regels voor de recreatiesector worden aangescherpt. Zodra er sprake is van gedeelde toiletten of andere gezamenlijke voorzieningen is verblijf op een camping verboden, in elk geval tot 6 april.

Dat de teugels worden aangetrokken, vinden Veluwse recreatieondernemers begrijpelijk en terecht. Wel heerst er boosheid over de timing. ,,We hoorden donderdagavond om 20.00 uur pas dat we dicht moesten’’, zegt Bjorn Willemsen, eigenaar van Vakantiepark Het Lierderholt in Beekbergen. ,,Dat terwijl we dit weekend nagenoeg vol zaten. Vrijdagochtend moesten we dus in allerijl contact opnemen met onze gasten om ze te vertellen dat hun verblijf niet doorging. Helaas konden we niet iedereen bereiken, waardoor een deel van hen 's middags bij ons op de stoep stond.’’

Beveiligers

Willemsen had op zijn terrein al extra corona-maatregelen genomen. ,,Op onze camping zouden dezelfde regels als op straat. We hadden ook bebording ingeslagen om gasten erop te wijzen dat ze minimaal anderhalve meter afstand moeten bewaren. Daarnaast zouden er beveiligers over ons terrein lopen om toe te zien dat de regels werden nageleefd. Dat heeft ons duizenden euro's gekost. Daarom baalde ik er zo van dat pas donderdagavond werd besloten dat we niet open mochten. Waarom is dat niet eerder bekendgemaakt?’’

Camping De Rusthoeve in Putten was helemaal klaar voor de start van het nieuwe kampeerseizoen. ,,We hadden al extra corona-maatregelen getroffen’’, vertelt Ellen Kool, die het recreatiebedrijf samen met haar man runt. ,,En daar gingen we ook best ver in. Overal op het terrein hingen aanplakbiljetten die mensen eraan herinnerden om minimaal anderhalve meter afstand te bewaren. Ook hadden we meerdere douchehokjes afgesloten, zodat onze gasten geen directe buren hadden tijdens het douchen.’’

Niet chique

Maar donderdagavond hoorde het echtpaar Kool dus dat de camping dicht moest blijven. ,,En daar hebben we ook het volste begrip voor. We moeten met z’n allen ons best doen om dit virus te verslaan. Maar we vinden het op z’n zachtst gezegd niet chique dat we pas op het allerlaatste moment horen dat we niet open mogen. Het had zelfs al een stuk gescheeld als we 's middags op de hoogte waren gesteld. Nu hebben we donderdagavond en vrijdagochtend als de wiedeweerga onze gasten af moeten bellen.’’

Karin Zweers, die samen met haar man aan het roer staat van camping De Wildhoeve in Emst, zegt de keuze van de VNOG te ‘begrijpen’. ,,Wel waren we graag wat eerder op de hoogte gesteld. Ook hadden wij grote moeite met de gebrekkige manier van communiceren. Wij moesten donderdagavond bij de gemeente navragen wat er nou eigenlijk was besloten. De media waren nog eerder op de hoogte gesteld dan wij. Dat snapten wij niet. Waarom niet eerst de Recron - onze brancheorganisatie - informeren voordat je een persconferentie houdt?’’

Of de Veluwse campings in het weekend van 11 en 12 april alsnog hun seizoen kunnen beginnen, is overigens de vraag. De huidige regels gelden weliswaar tot 6 april, maar de VNOG en de gemeenten sluiten niet dat de maatregelen worden verlengd.