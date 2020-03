Veluwse Erik rijdt als prins op witte paard naar Boer Zoekt Vrouw-boerin Annemiek, maar ontmoet kapers op de kust

Springruiter Erik Braat reed, met zijn zwartstekelige haren, als een prins op het witte paard de Boer Zoekt Vrouw-uitzending binnen. Dat hij tot over zijn oren verliefd was op de Drentse boerin Annemiek verklapte hij al. Tijdens de speeddates zag de kijker een niet te doven glinstering in zijn ogen. Maar hapt Annemiek toe?

Volledig scherm Erik Braat uit Wenum-Wiesel werkt op de zorgboerderij van Zwier der Weerd in Oene en is verliefd op boerin Annemiek van BZV. © Henri van der Beek

Erik Braat komt uit Wenum-Wiesel en is in het dagelijks leven werkzaam op een zorgboerderij in Oene. En als hij thuis komt van dat werk is hij alleen. Hij hoopt dat Annemiek daar verandering in kan brengen. Bij haar blik op tv, als BZV-kandidaat, smolt Erik.

Direct ging het in de speeddate, vijf minuten lang, over paardrijden. ,,Ik zag dat jij ook rijdt’’, zei Erik. ,,Ja, maar verder dan een M-parcours kom ik voorlopig niet.’’ M betreft een wedstrijdniveau binnen de paardensport. Nou, mocht Erik bij Annemiek op bezoek komen, voor wie weet langere tijd... ,,Dan kan daar wel verandering in komen’’, beloofde hij.

Volledig scherm BZV 2020 Boer zoekt Vrouw 2020 boerin annemiek © Linelle Deunk

Paarden

Annemiek kreeg 633 liefdesbrieven. Maar een fractie van de brievenschrijvers mag in het programma op speeddate komen. Daar bofte de 28-jarige Erik al. Met zijn brief, in een zelf versierd doosje, dwong hij het ook een beetje af.

Veel meer dan de conversatie over paarden liet Boer Zoekt Vrouw niet zien. In het volgende moment klonk de wekker al, het signaal dat de vijf minuten om waren. ,,Is het al over’’, riep Annemiek. ,,Dat is wel heel snel’’, vond ook Erik.

Volledig scherm BZV 2020 wordt wederom door Yvon Jaspers gepresenteerd. © Linelle Deunk

Keniaanse concurrentie

Na de eerste dates zei Annemiek, in een pauze: ,,Heren waren heel erg leuk. Eentje niet.’’ In welke categorie viel Erik nu eigenlijk? Alleen toen kwam die Steven nog. Een wereldverbeteraar die in Kenia woont, om een dorp zelfredzaam te maken. Van zijn zachte stem, donkere Tim Krabbé wenkbrauwen en de stiltes die hij liet vallen... Annemiek leek er week van te worden. De kijker wist gelijk: dit is een grote concurrent voor de zorgboerderijman uit Wenum-Wiesel.

Annemiek gaf verder prijs nog bij geen speeddate-kandidaat helemaal een warm gevoel te hebben. Een gevoel van: mijn ware zit ertussen. ,,En meestal voel ik dat binnen twee minuten, als het zo is’’, verklapte ze.

