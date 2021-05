Veluwse musea gooien de voordeur open: ‘Zeg Roodkapje waar ga je heen…? Naar het Anton Pieck Museum natuurlijk!’

Tijdens het inrichten van de nieuwe expositie ‘Roodkapje’ zocht conservator Francine Oonk van het Anton Pieck Museum in Hattem het liefst de nagebouwde bedstee op. ,,Heerlijk om even in de lunchpauze helemaal in het sprookje te zijn, tussen de ontwerpschetsen. Daar kan ik heel erg van genieten’’, vertelt de achterkleindochter van bekende kunstschilder en ontwerper van het Efteling-sprookjesbos, Anton Pieck. ,,Kunst beleef je als je er echt in zit of er voor staat.’’