Veluwse musea gooien de voordeur open: ‘Zeg Roodkapje waar ga je hene…? Naar het Anton Pieck Museum natuurlijk!’

Groot onderzoek naar de ‘vliegende gladiator’ van de Veluwe: vrijwilli­gers zijn daar hard bij nodig - wie wil?

27 mei Het vliegend hert is het best beschermde insect van Nederland. De imposante verschijning komt vooral voor op de Veluwe en is omgeven met mystiek. Zo kwam het diertje dit voorjaar veel eerder tevoorschijn dan anders. Maar is dat bijzonder? Voor onderzoeker John Smit is het de hoogste tijd om dit beestje bij de horens te vatten.