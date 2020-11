Veluwse ondernemers in Oostenrijk: ‘Dit jaar skiën zonder zingen en lalalagebral’

Linda en Bert uit Apeldoorn vanuit Karinthië: ‘We zijn in een rottijd gestart, het kan alleen maar beter worden’

Linda en Bert uit Apeldoorn gooien begin dit jaar het roer om en vertrekken naar Karinthië in Oostenrijk. Vol goede moed stappen ze in een goedlopende Bed & Breakfast. Nog geen vier weken later gaat de wereld op slot en zien de Apeldoorners een volgeboekt seizoen als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Ze hebben hun vertrek tot in de puntjes voorbereid, juist om grote misstappen te voorkomen. ,,Voor een programma als ‘Ik vertrek’ levert het spannende tv op als het misgaat, maar zo zitten wij niet in elkaar’’, zegt de 56-jarige Linda van de Kamp.

Volgeboekt seizoen

De Apeldoorners nemen in februari een goedlopende Bed & Breakfast over, met een volgeboekt seizoen in het vooruitzicht. ,,Precies vier weken heeft het geduurd, daarna ging niets meer zoals verwacht’’, vertelt Bert van de Kamp (53). ,,Hoewel er in dit gebied geen besmettingen waren, ging heel Oostenrijk in lockdown. We zagen de boekingen verdampen en werden teruggeworpen op onszelf. Gelukkig hebben we een goede zomer gedraaid. Maar nu schakelen we weer even hard terug en regent het weer annuleringen.’’

De Van de Kampen kunnen in financieel opzicht nergens aanspraak op doen. ,,Voor een compensatie moet je de cijfers van vorig jaar kunnen overleggen. Die zijn er in ons geval niet. Maar we kunnen de schade lijden, juist vanwege een goede voorbereiding’’, houdt Bert de moed erin. ,,Het is wat het is. We zijn in een rottijd gestart. Het kan dus alleen maar beter worden, denk ik dan maar.’’

Geen buurt maken

Ze hopen dat ze rond kerst en oud en nieuw weer gasten in hun Berghaus Weissbriach in het Gitschtal kunnen ontvangen. ,,Het is zo’n vreemde tijd. De mensen uit het dorp hier zijn sowieso al erg op zichzelf maar nu met corona helemaal’’, vertelt Linda. ,,Ik mis de kinderen, onze families en vrienden. We hopen dat we kerst samen kunnen vieren en dat we gasten kunnen verwelkomen in de twee appartementen en de twee kamers. Dat Bert en ik de mensen lekker kunnen verwennen met een vers ontbijtmandje.’’

Super gezond

Of dat gaat gebeuren, valt nog maar te bezien nu Oostenrijk opnieuw in een lockdown zit. ,,De boel zit in ieder geval dicht tot 7 december, daarna volgt een nieuw besluit. Kijk, dit is een oord voor echte ski-liefhebbers. Aan après-ski wordt hier niet gedaan. En buiten zijn in de sneeuw is supergezond. Maar als landen als Nederland, Duitsland en België negatieve reisadviezen geven, kunnen we de boel sluiten.’’

Volledig scherm Het Berghaus Weissbriach in Zuid-Oostenrijk. © de Stentor

