Veluwse vakantieketen Droomparken gaat grens over: luxe resort bij Marbella aan Costa del Sol

Waar de Nederlandse parken worden gevormd door huisjes verspreid over een park, gaat het vijftiende Droompark in de buurt van Marbella medio volgend jaar open als volledig ingericht appartementencomplex met centrale voorzieningen. De formule blijft echter dezelfde, stelt directielid Andries Bruil: de appartementen kunnen worden gekocht om zelf te bewonen of deels of volledig door Droomparken te laten verhuren.

Feijenoord

Droomparken stelt met de bouw tegemoet te komen aan de groeiende vraag onder Nederlanders, maar ook bijvoorbeeld Duitsers en Scandinaviërs, naar een eigen luxe vakantiewoning in een zonnig land. Op een open dag van Feijenoord, op 21 juni in de Kuip in Rotterdam, toont Droomparken een modelwoning zoals deze ook in Spanje worden gerealiseerd. Droomparken is sinds 1 juli hoofdsponsor van Feijenoord.