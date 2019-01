Verandert er genoeg in stadhuis Apeldoorn met ‘eigen’ topambtenaren?

De ondernemingsraad heeft moeite met zowel de procedure die is gevolgd, als met de uitkomst. Het gaat daarbij niet om de personen, komt uit de brief naar voren. Zo is er inmiddels ‘een goed en open gesprek’ geweest met Berben waaraan de o.r. ‘een positief gevoel’ heeft overgehouden. De gevoeligheid zit in het feit dat de drie allen al langere tijd voor de gemeente Apeldoorn werken. ‘Wij vragen ons af of die mensen voldoende in staat zijn nu wel de noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen’, schrijft de ondernemingsraad. Die had daarom eerder geadviseerd iemand van buiten het stadhuis aan te trekken.

Gesprek

In elk geval de ‘aansturing’ van de ambtelijke afdelingen moet veranderen, spreekt uit de brief. De ondernemingsraad wil de kritische opmerkingen niet inhoudelijk toelichten. ‘De ondernemingsraad is goed in gesprek en rekent op een goede samenwerking met de nieuwe gemeentesecretaris en directie’, laat voorzitter Bert Ottens via e-mail weten.

Kennelijk is in elk geval de cultuur in het stadhuis niet open genoeg. Een nadrukkelijk advies is daar aan te gaan werken. ‘Een veranderproces is alleen succesvol als alles bespreekbaar is. En niet een cultuur waar het echte gesprek “bij de koffieautomaat” gevoerd wordt of waar men het echte gesprek niet durft aan te gaan.’