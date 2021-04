Verbaal of fysiek geweld tegen een boa? Pas straks maar op in Apeldoorn!

VOLLEYBAL Dynamo overwint alle tegensla­gen en pakt de hoofdprijs

25 april De aanhouder wint. Na gemiste pogingen in voorgaande jaren, door de vingers geglipte prijzen en op de koop toe een uitbraak van corona, is Dynamo dan toch volleybalkampioen van Nederland. De veerkracht bij de Apeldoornse ploeg was zondag groot in de het beslissende duel tegen Lycurgus (3-1).