Verbazing bij ‘Koningskinderen' over privéfeestje Amalia: ‘Wij hebben het wel verplaatst’

Lonneke van Veluw uit Brummen is op dezelfde dag geboren als prinses Amalia en één van de ‘Koningskinderen’ die de Stentor al sinds hun geboortedag volgt. Lonneke had grootse plannen voor haar 18de verjaardag. ,,We hadden een kroegje afgehuurd om een feestje te kunnen geven. Mijn vriendin wordt deze maand ook 18 en we zouden het samen vieren. Nu hebben we het verplaatst naar eind januari.’’