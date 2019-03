Verbazing na raadsvragen PvdD Apeldoorn: ‘Hondenuitlaatplaats? Verboden toegang!’

Apeldoor­ner Bronkhorst nieuwe directeur Sportbe­drijf Raalte

1 maart Henry Bronkhorst (44) uit Apeldoorn is benoemd als nieuwe directeur/bestuurder van Sportbedrijf Raalte. Hij neemt per 1 mei het roer over van Peter Gras, die in juni officieel met pensioen gaat. Bronkhorst werkt nu nog als senior projectleider sportevenementen bij de provincie Gelderland.