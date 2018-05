Verbouwing Oranjerie Apeldoorn: klanten én ondernemers moeten even door de zure appel heen bijten

Orpheus trekt minder bezoekers maar eindigt 2017 wel met zwarte cijfers

10:10 Theater Orpheus heeft de stijging in het aantal bezoekers van de afgelopen jaren in 2017 niet weten vast te houden. Kwamen de bezoekersaantallen in 2015 en 2016 ruim boven de 220.000 per jaar uit, in 2017 bezochten 175.380 bezoekers het Apeldoornse theater. Dit zijn er 45.608 minder dan in 2016. Zowel het aantal mensen dat voor een theatervoorstelling kwam, als het aantal congresbezoekers nam af.