Verbouwing Oranjerie in Apeldoorn duurt anderhalf jaar

Vastgoedbedrijf Aberdeen Standard Investments, dat eigenaar is van het complex, steekt 14 miljoen euro in de metamorfose. In februari is de renovatie in gang gezet.

Het moet frisser, en niet alleen wat betreft uitstraling. Ook het klimaat en daarmee het comfort in de Oranjerie is straks een stuk beter, is de insteek. Led-verlichting én meer daglicht moeten een prettiger beeld opleveren terwijl nieuwe technische installaties en 'slimme bouwkundige ingrepen' gaan zorgen voor de juiste balans tussen koeling, verwarming en frisse lucht. Die aanpassingen zullen het complex tegelijk duurzamer maken.