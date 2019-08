Verdachte (18) langer vast voor doodrijden Mike uit Apeldoorn

Verdachte overvaller uit Apeldoorn zocht slachtof­fer (68) doelbewust uit: ‘Ik kom morgen wel terug’

14:15 De Apeldoornse van 68 had een dure auto, was een kluizenaarstype en had vaak de luxaflex dicht. Voor een 29-jarige Apeldoorner waren dat genoeg redenen om haar op 20 maart op klaarlichte dag te overvallen. De dag voor de overval was hij aan de deur geweest en zich voorgedaan als enquêteur. Toen de vrouw aangaf dat ze geen tijd had werd afgesproken dat hij de volgende dag zou terug komen. Zo rond drie uur vroeg de vrouw hem binnen en toen ging het gelijk mis.