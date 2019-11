Verdachte (19) van opzettelijk doodrijden Mike uit Apeldoorn zat nog in proeftijd na mishandeling vriendin

De 19-jarige Apeldoorner die wordt verdacht van het opzettelijk doodrijden van plaatsgenoot Mike ter Halle is begin dit jaar veroordeeld voor mishandeling van zijn vriendin. De jongeman zat op het moment van de aanrijding nog in zijn proeftijd. De Apeldoorner ontkent intussen dat hij Mike drie maanden geleden bewust heeft overreden.

Dat bleek uit een emotionele en drukbezochte pro-forma zitting in de rechtbank van Arnhem vanmiddag. Ook de ouders van Mike waren daarbij aanwezig. Vorig jaar augustus, een jaar voor de vermoedelijk opzettelijke aanrijding van Mike, heeft Y.C. (19) zijn vriendin mishandeld door haar te slaan en te schoppen.

De rechtbank veroordeelde Y.C. begin dit jaar voor de mishandeling en legde hem een taakstraf op. Daarnaast kreeg hij een proeftijd van 2 jaar waarbinnen hij zich niet schuldig mocht maken aan een strafbaar feit. Ook moest de 19-jarige jongen zich verplicht psychisch laten behandelen en kreeg hij reclasseringstoezicht.

Bewuste aanrijding met dodelijke afloop?

Drie maanden geleden jaar reed de Apeldoorner bewust zijn plaatsgenoot Mike aan, zo luidt de aanklacht van justitie die hem verdenkt van doodslag. Dat gebeurde in de nachtelijke uren op de kruising Kayersdijk/Haringvliet in Apeldoorn-Zuid.

Mike overleed drie dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Uit de zitting blijkt dat voorafgaand aan de aanrijding een ruzie ontstond bij een tankstation in de buurt toen Y.C. verhaal ging halen. Dat zou gaan om een geparkeerde auto die in de weg stond waarna hij het aan de stok kreeg met Mike en zeker één andere getuige.

Volgens de officier van justitie zocht de verdachte toen ruzie. Vervolgens gingen beide wagens er in volle vaart vandoor richting de bewuste kruising, blijkt uit camerabeelden. Bij de kruising is Mike vervolgens uit de auto gestapt, waarna hij geschept werd. Waarom hij uitstapte is onduidelijk.

Verdachte ontkent

Y.C. ontkent via zijn advocaat dat hij Mike daar bewust heeft aangereden. ,,Mijn cliënt heeft hem niet gezien. Hij is is achternagezeten en wilde wegvluchten”, aldus zijn advocaat Louis de Leon. ,,De afloop is een horrorscenario.” De 19-jarige verdachte zit sinds de aanrijding met dodelijke afloop vast in de jeugdinrichting in Nijmegen.

De 26-jarige Mike raakte zwaargewond en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen vervoerd, waarna hij overleed. De aanrijding zorgde voor een schok en immens verdriet in Apeldoorn. Tijdens de uitvaart van Mike sloten alle drie de filialen van Domino’s Pizza in Apeldoorn, waar Mike sinds een jaar werkte, de deuren.

Herhalingsgevaar

De advocaat van Y.C. heeft gevraagd om schorsing van de voorlopige hechtenis, mede vanwege de opleiding van zijn cliënt, maar dat werd niet gehonoreerd door de rechtbank. De officier van justitie benadrukt dat de verdachte een verleden van agressie heeft en nog in de proeftijd liep waardoor er sprake zou zijn van herhalingsgevaar.

Y.C. wendde zich tijdens de zitting nog tot de nabestaanden van Mike door te zeggen dat het hem ‘ontzettend veel spijt’ en ‘het nooit de bedoeling is geweest’ om aan te rijden. Het onderzoek naar de dodelijke aanrijding is nog niet afgerond. De politie is onder meer nog bezig met een reconstructie van de zaak.