Verdachte (28) opgepakt voor neersteken taxichauffeur in Beekbergen

Shekib Esmat, eigenaar van Het Loo, reageert verheugd op de arrestatie. ,,Hier ben ik uiteraard hartstikke blij mee. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Als degene die is opgepakt de dader is, moet hij hard worden gestraft, vind ik. Als waarschuwing voor mogelijke andere daders. Zoiets mag nooit meer gebeuren.’’

Volgens Esmat gaat het naar omstandigheden goed met zijn gewonde collega. ,,Ik ben vanochtend nog bij hem op bezoek geweest. De verwondingen genezen langzaam. Hij moet eind volgende week voor controle naar het ziekenhuis. Geestelijk heeft hij wel een tik gehad, denk ik. Hij praat liever nog niet over wat hem is overkomen.’’

Kruising

De steekpartij vond even voor 07.00 uur plaats in de buurt van de kruising van de Dorpsstraat en de J. van Schaffelaarweg in Beekbergen. Volgens de politie moest de taxichauffeur van het Apeldoornse bedrijf Taxi Het Loo de verdachte van Apeldoorn naar Arnhem brengen.

Omdat het regel is om bij lange ritten vooraf te betalen, in dit geval ongeveer 60 euro, en de man onvoldoende geld bij zich had, wilde hij pinnen bij een pinautomaat in Beekbergen. De transactie mislukte, waarop de taxichauffeur hem meedeelde dat de rit naar Arnhem zonder betaling niet door ging.

Vier keer

Volgens Esmat werd de klant erg boos, pakte een mes en stak daarmee de chauffeur vier keer in zijn schouder. De dader nam daarop de benen. De taxichauffeur kon zelf nog 112 bellen, waarna hij hulp kreeg van een voorbijgangster tot de ambulance arriveerde. Hij werd in niet-kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen, maar kan voorlopig niet werken.

De politie deed vervolgens volop onderzoek. Het gebied rond de Van Schaffelaarweg werd een tijd lang afgezet en ook de auto werd grondig onderzocht. Woensdagochtend kon een verdachte worden aangehouden. De politie laat weten dat het onderzoek nog altijd loopt.